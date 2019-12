«Quan m'he llevat no sabia si plorar o riure, vendre la Grossa és molta alegria»

Joan Antoni Pulido, responsable de l'administració del carrer Sant Josep que ha repartit dues sèries de la Grossa de Nadal (8 milions d'euros), ha assegurat en arribar al seu punt de venda que s'ha despertat "amb la Grossa", i que en saber-ho ha sentit "molta alegria": "no sabia si riure o plorar, és el màxim".

Pulido ha explicat que "aquest premi anirà molt bé tant per al poble com per a l'administració". A ell fa 7 anys que li van traspassar. Abans era d'un altre propietari. Creu haver venut totes les 2 sèries completes per finestreta però no ho pot assegurar del tot. En tot cas, el venedor ja pensa en compartir l'alegria amb els guanyadors: "A veure si aquest carrer s'omple de gent i ho podem celebrar", afirma.

Mari Plaza, treballadora d'aquesta administració des del 1990 i que justament ara està de baixa, explicava emocionada que "portava molt temps esperant aquest premi, i avui l'ha donat el Joan Antoni".