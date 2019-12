Sant Vicenç adequa nous espais a l'edifici d'entitats Tèxtil Montserrat

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha començat aquesta setmana unes obres d'adequació a l'edifici d'entitats de l'antiga fàbrica de Tèxtil Montserrat.

Els treballs permetran que l'equipament guanyi un nou espai que funcionarà com a sala polivalent, i que alhora es complementarà amb un altre espai per a reunions i per poder-hi guardar material. Fonts del consistori han posat en relleu que la nova zona compartida permetrà a les entitats i associacions de Sant Vicenç de Castellet tenir més flexibilitat per poder organitzar-hi diferents activitats.

La nova sala es podrà reservar tant per a ús ordinari com per a activitats puntuals i en podran fer ús totes les entitats, especialment aquelles que, fins ara, en la majoria d'ocasions havien d'utilitzar Cal Soler. Les mateixes fonts han concretat que es preveu que la sala estigui a punt al principi d'any, ja que ara només s'hi han de fer unes petites obres d'adequació i, de manera progressiva, s'hi aniran fent millores segons la disponibilitat pressupostària.