El sorteig d'avui repartirà 2.380 milions en premis

El sorteig extraordinari de la Loteria de Nadal d'enguany repartirà aquest diumenge un total de 2.380 milions d'euros en premis, que és la mateixa quantitat que l'any passat, i a qui els toqui la Grossa rebran 400.000 euros per cada dècim (menys impostos).

Aquest any s'han posat en circulació 170 milions de dècims en els 11.000 punts de venda, i l'emissió consta de 170 sèries de 100.000 bitllets cadascuna. Així, l'emissió total és de 3.400 milions d'euros, dels quals el 70% és en premis.

Per la seva banda, el ministeri d'Hisenda recaptarà aquest any 175 milions d'euros per la tributació dels premis del sorteig, la qual cosa suposa 13,6 milions menys que l'any passat per l'augment del mínim exempt fins als 20.000 euros, segons els càlculs dels tècnics del ministeri d'Hisenda.

D'aquesta manera, els afortunats amb la Grossa, que reparteix 400.000 euros per dècim, guanyaran 324.000 euros, mentre que Hisenda es quedarà amb els 76.000 euros restants. En aquesta línia, els afortunats amb el segon premi (125.000 euros per dècim) lliuraran 21.000 euros a Hisenda, i als guanyadors del tercer premi (50.000 euros per dècim) se'ls descomptaran 6.000 euros. Els dos quarts premis (20.000 euros cadascun) ja no tindran el gravamen de 2.000 euros del 2018.