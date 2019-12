Món Sant Benet inicia amb èxit les representacions del seu particular pessebre vivent

La segona edició del Pessebre Vivent de Món Sant Benet ha arrencat aquest cap de setmana amb bones expectatives. Centenars de persones ja han passat pel complex per gaudir de l'únic pessebre de Catalunya que té lloc en un monestir. La pluja va respectar les representacions i les novetats d'enguany, amb noves escenes i nous personatges, van tenir una bona acceptació entre el públic, que es va es va endinsar en l'època medieval.

Els participants en els vuit primeres sessions del muntatge nadalenc tenien l'al·licient afegit de poder recórrer diferents estances del monestir, datat del segle X, amb multitud d'escenes de l'edat mitjana que van des de la vida monacal, que tenia lloc dins els murs del monestir, o la vida quotidiana de l'època, fins a recreacions tradicionals de les festes nadalenques com l'anunciació, el naixement o els tres reis mags.

En aquesta ocasió, i com a novetat, el muntatge, que compta amb un centenar d'actors, va incorporar personatges que vivien al marge de la vida religiosa, com les bruixes i els vagabunds. També compta amb un espectacle de falconeria a l'escena de cavalleria, ubicada als Jardins de Montserrat.

El Pessebre Vivent de Món Sant Benet juga amb el marc incomparable del monestir i incorpora elements per convertir-lo en una experiència sensorial única. En aquest sentit, aplica efectes d'última generació com vídeoprojeccions. Enguany, per exemple i com a novetat, ha incorporat al recorregut un mapatge que ocupa tota la façana de l'església del monestir en la que esdevé una de les imatges més impactants de la proposta.



Bon ritme de venda d'entrades

El pessebre vivent es pot veure encara el dia de Sant Esteve i el 28 i el 29 de desembre, amb 4 sessions diàries apatri de les 6 de la tarda. Les entrades, que es poden comprar online i el mateix dia, s'estan venent a bon ritme.