Navarcles vota dotar d'un menjador l'Escola Vermella

Construir un menjador per a l'Escola Vermella, d'una banda, i fer actuacions de millora en camins, fonts i senders de ribera als voltants de Navarcles, de l'altra. Han estat les dues propostes amb més suport en l'edició d'enguany dels pressupostos participatius de Navarcles, que es podien votar fins aquest cap de setmana, i que serviran per dissenyar el pressupost municipal de cara al 2020.

En total, hi havia 38 propostes sobre la taula distribuïdes en dos blocs. L'un agrupava 16 projectes d'un cost igual o superior als 40.000 euros (i fins a un màxim de 250.000), i l'altre amb els 22 projectes restants que quedaven per sota d'aquesta quantitat.

Les votacions també es feien per separat per tal que sortissin propostes de tots dos blocs, de manera que cada persona podia escollir una proposta del primer bloc i tres del segon, i tant en un cas com en l'altre, els projectes més votats s'han imposat clarament respecte els altres.

Pel que fa al bloc dels projectes de més de 40.000 euros, l'adequació d'un menjador per a l'escola Vermella (d'un pressupost aproximat de 150.000 euros) ha aconseguit 173 vots, i ha quadruplicat el projecte de fer un bar per al camp de futbol i el pavelló, que ha estat la segona proposta més votada, amb 48 vots, i un cost d'uns 50.000 euros. En tercer lloc, l'opció escollida ha estat la que demanava energies netes per als edificis municipals, que ha obtingut 40 vots, i està pressupostada en uns 120.000 euros.

Pel que fa al bloc dels projectes de més baix cost, la primera opció ha estat la millora dels senders, fonts i camins de ribera, que entre altres coses inclou treballs de neteja i senyalització. Té un cost de 30.000 euros i l'han votada 145 persones. En segona posició, i a força distància, hi ha el treball de diagnosi dels pisos buits i la creació d'una borsa d'habitatge de lloguer, d'un pressupost aproximat de 16.500 euros, i que ha obtingut 86 vots. Finalment, la tercera proposta d'aquest bloc més votada ha estat l'elaboració de projectes d'acompanyament per a la gent gran, que es calcula que costaria uns 3.000 euros, i l'han votada 84 persones.

L'Ajuntament valorarà ara els resultats i estudiarà quantes propostes (entre aquestes i les restants) pot fer cabre dins els pressupostos municipals, seguint l'ordre establert en les votacions.