La pluja inicial no espanta el tió de Sant Vicenç, que porta dolços per a més de mig miler d'infants

En l'any que la festa en complia 30 de la seva creació, el Cagatió popular de Sant Vicenç va posar de manifest la seva fortalesa. Més de mig miler de nens i nenes van desfilar un per un, complint el protocol de cantar i picar, per davant del vell tronc per endur-se una bossa carregada de llaminadures. Una festa que per moments va omplir la plaça de l'Ajuntament, malgrat que en l'arrencada va haver de conviure amb una fina pluja, que finalment no va anar a més i va permetre seguir tot el ritual per fer descarregar el tió en una desfilada d'infants que es perllonga al llarg d'una hora. Així, aquest veterà Cagatió popular va seguir les pautes que des de fa anys té marcades (cercavila, pessebre vivent, danses tradicionals) per escalfar el vell tronc. No hi van faltar els seus singulars personatges, els tioners, encarregats de triar el tió i dur-lo fins a la plaça dalt d'un carro, ni tampoc el brou calent cuinat al llarg del dia amb foc de brasa.