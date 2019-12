Un premi sense cares que deixa veïns i mitjans tot el matí a l'expectativa

Tan bon punt es va saber que la grossa havia tocat a Súria, el carrer de Sant Josep es va veure ocupat ben aviat per un considerable desplegament mediàtic que es feia encara més visible per l'absència de veïns davant d'una administració encara tancada. Buscaven imatges i declaracions del propietari, Joan Antoni Pulido, i com a mínim d'algun dels afortunats. El propietari va arribar, però els premiats no.

A banda dels mitjans, Pulido i els veïns que de mica en mica es van anar acostant a l'administració també estaven a l'expectativa de saber a qui li hauria tocat el premi. Tothom preguntava, i qualsevol que s'hi apropava es convertia en sospitós. Però la incògnita no es va poder desvelar en tot el matí perquè cap d'ells va resultar ser l'afortunat. Fos qui fos ho va portar tant en secret que ni als bars de la vora, ni ningú que passava per la zona, coneixia algú a qui hagués tocat el premi.

Tot plegat va portar a un cúmul de rumors i especulacions que van resultar ser falsos. De bon començament s'havia apuntat que, com a mínim, una part del premi s'havia repartit entre els membres de la colla castellera local, els Salats de Súria. I és que es dona la circumstància que l'entitat tenia participacions del número 73.590, que casualment té les mateixes tres últimes xifres que la grossa. Primera falsa alarma, tot i que també van tenir premi.

Minuts més tard veïns del poble parlaven de la possibilitat que el número premiat s'hagués distribuït des d'un parell de bars del poble, l'un al centre i l'altre al barri de Joncarets, però es veu que tots dos tanquen diumenge, i ahir al matí tampoc no havien apujat la persiana per poder comprovar si hi havia alguna cosa certa en aquests rumors. Unes especulacions que en cap cas es van poder confirmar, i el mateix Pulido no tenia cap constància d'aquestes vendes. Sembla que tot plegat va ser fruit d'una confusió.

Avui, que és dilluns i a l'administració La Mina de la Sort es treballarà amb normalitat, és possible que els afortunats s'hi acostin i es pugui aclarir dubtes. O potser no!