Canet de Fals ja disposa d'un espai per a activitats sota cobert

L'Ajuntament de Fonollosa ja ha dotat Canet de Fals de la sala polivalent que esperava per poder organitzar activitats en un espai tancat. La inauguració oficial s'ha fet aquest cap de setmana, amb presència de l'alcalde, Eloi Hernàndez, regidors i veïns.

Els treballs han consistit en el tancament i l'habilitació del cobert que ja hi havia al costat de la plaça de la Vila com a sala diàfana per poder acollir activitats i propostes culturals i recreatives de tota mena que fins ara s'havien de fer a l'aire lliure perquè Canet no disposava de cap espai en condicions per a aquest tipus d'actes sota cobert.

La sala té unes dimensions de 272,20 metres quadrats, i s'hi ha adequat també la il·luminació i la climatització, que utilitzarà la caldera de biomassa existent a la llar d'infants municipal. L'obra es completa amb una segona intervenció que afecta els espais annexos, el porxo, i el vestíbul d'accés al municipi.