Un espectacle que juga amb l'espai i els efectes d'última generació

El Pessebre Vivent de Món Sant Benet juga amb el marc incomparable del monestir i incorpora elements per convertir-lo en una experiència sensorial única. En aquest sentit, aplica efectes d'última generació com videoprojeccions. Enguany, per exemple i com a novetat, ha incorporat al recorregut un mapatge que ocupa tota la façana de l'església del monestir en la que esdevé una de les imatges més impactants de la proposta.