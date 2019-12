El preu per quilòmetre de la C-16 triplica el de la mitjana de totes les vies de peatge de l'Estat

La C-16, la via ràpida de pagament que connecta l'àrea metropolitana amb la Cerdanya creuant de sud a nord pel Bages i el Berguedà, és, de llarg, la carretera més altament castigada de tot l'Estat pel preu dels peatges. Fins al punt que el cost per quilòmetre dels trams en concessió arriba a gairebé triplicar el de la mitjana de les vies de peatge de tot Espanya.

Amb els preus actuals (la majoria dels quals variaran amb el canvi d'any) els tres peatges que hi ha al llarg d'aquesta via se situen en els tres primers llocs del rànquing de la quarantena de trams de pagament (túnels inclosos) que hi ha a tot Espanya, segons una recopilació i càlcul realitzat per l'Associació Europea d'Automobilistes, sempre tenint en compte la relació entre el total de quilòmetres que abasta la concessió i el preu íntegre del pas per barrera.

Al capdamunt d'aquest rànquing (vegeu la llista completa) hi ha el túnel del Cadí, a l'extrem nord de la C-16, que, comptant tot el tram que està sota la seva titularitat, surt a un preu de 40 cèntims el quilòmetre.

Just darrere hi ha els túnels de Vallvidrera, que tot i que queden fora de l'àmbit de la Catalunya Central, formen part també d'aquesta C-16 i, per tant, del corredor de connexió ràpida amb Barcelona des de les nostres comarques. En aquest cas, el preu per quilòmetre del peatge és de 26 cèntims.

I un cèntim més barat (25) és el preu mitjà resultant per quilòmetre de la barrera que afecta el Bages de manera més directa, la de l'autopista (C-16 també) Sant Cugat-Terrassa-Manresa.

Aquest rànquing i aquestes xifres agafen encara més força si es fa una comparativa global i constatem així, de manera referenciada, la clatellada que suposen aquests tres peatges i el ramal íntegre per als seus usuaris. Així, si sumem la totalitat de quilòmetres sota concessió amb barrera física que hi ha a tot l'Estat i els dividim pel preu total de tots els peatges sumats obtenim que el preu mitjà per quilòmetre d'autopista a Espanya és, en aquests moments, d'11 cèntims d'euro.

Per tant, veiem que el cost per quilòmetre que suposa a l'usuari passar per l'autopista Terrassa-Manresa és més del doble que la mitjana estatal, mentre que en el cas concret del túnel del Cadí, és quatre vegades més. I si agafem tot el corredor de la C-16 de cap a cap amb tots els seus peatges, el resultat és igual de contundent. Els quilòmetres que hi ha sota concessió amb barrera de pagament (sumant les dos túnels i el tram Sant Cugat-Terrassa-Manresa) són un total de 88,15, i el preu resultant de tots els peatges íntegres (si no es compten bonificacions) és de 27 euros i 5 cèntims, la qual cosa suposa una mitjana de 30 cèntims per quilòmetre al llarg d'aquesta via, gairebé triplicant la mitjana estatal.

Per tant, els usuaris d'aquesta via són, de llarg, els més castigats de tota la xarxa de l'Estat, si tenim a més present que de les 26 vies de peatge restants només la quarta (la C-32 de Castelldefels-Vendrell, també a Catalunya) està per sobre dels 20 cèntims per quilòmetre. I que gairebé la meitat del total (19) tenen un preu d'1 cèntim o menys.

És cert que, sobretot en el cas de l'autopista Terrassa-Manresa, s'han aplicat diferents modalitats de descompte. Però també que estan restringides a determinats dies (laborables) i fins i tot a franges horàries, per la qual cosa hi ha una part important de l'any que s'ha de pagar l'import íntegre.

El Consell d'Alcaldes del Bages va fer públic la setmana passada un manifest sobre les infraestructures viàries i ferroviàries en què, entre altres mesures, reclamava que aquests descomptes es facin extensius a tots els dies i hores de la setmana.

També cal recordar que, per a uns d'aquests descomptes (els que s'apliquen des del 1999 i que suposen una reducció del 45%), des d'aquest mes de setembre és imprescindible l'ús de dispositius dinàmics de pagament (teletac o satelise) perquè siguin d'aplicació. En les bonificacions més recents (les que s'apliquen des del 2016 en hores punta) aquest requisit ja era necessari des del primer dia.