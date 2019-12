Sabadell proposa allargar la línia de tren de Manresa fins a l'aeroport

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha reclamat aquest dimarts al Govern que es replantegi la seva aposta per unir el centre de Barcelona amb l'aeroport del Prat a través de la nova línia que està construint Adif i que explotaria FGC i que contempli l'alternativa de fer-ho a través de la R4, la línia de Manresa, que uniria la Catalunya Central amb l'aeroport del Prat passant per l'Hospitalet de Llobregat.

L'alcaldessa ha fet aquesta petició l'endemà que l'executiu català declarés d'interès públic la línia que s'està construint entre la capital catalana i l'aeroport i que hauria d'entrar en servei el 2022. Per Farrés l'opció de la R4 és "més econòmica, ràpida i vertebradora amb el territori" i donaria servei a més de dos milions de persones. La batllessa s'ha ofert per liderar un front comú "comarcal" per defensar aquesta connexió a través del Vallès. "Hem de defensar que no tot passi per Barcelona", ha reblat.

Tot i que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que la nova línia no serà "un tren llançadora" sinó una nova línia de Rodalies que creuarà tota la ciutat i s'aturarà als municipis de camí a l'aeroport amb l'objectiu de donar "vertebració territorial", Farrés ho posa en dubte perquè sembla estar més pensada per donar servei als turistes que visiten Barcelona que no pas als seus veïns.

L'alternativa que es defensa des de Sabadell suposaria aprofitar el traçat de la R4 fins a l'Hospitalet de Llobregat on es bifurcaria cap a un nou ramal per arribar a l'aeroport. Això evitaria construir una nova línia ferroviària amb la reducció de costos que implicaria.

Farrés també ha destacat que utilitzant l'R4 la freqüència de trens podria ser d'un cada 10 minuts en comptes d'un cada 15 que és la capacitat que tindria la línia gestionada per FGC.

Per últim, l'alcaldessa de Sabadell s'ha ofert a liderar a través de la comarca un moviment per forçar el Govern a repensar-se la seva decisió i ha fet una crida als municipis veïns com Terrassa, Cerdanyola o Montcada a sumar-se a aquesta reivindicació.