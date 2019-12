Súria fa millores a El Casinet i Cal Balaguer del Porxo

Els equipaments municipals d'El Casinet i de Cal Balaguer del Porxo, al Poble Vell, han estat objecte de millores de condicionament d'espais i adequació a les noves normatives de serveis. L'objectiu d'aquestes obres és avançar en l'adequació d'aquests dos equipaments del Poble Vell per a la realització d'actes públics i activitats que serveixin per potenciar la dinamització del nucli antic surienc.

Aquesta actuació ha permès condicionar la primera planta d'El Casinet, arranjar-hi tot el nucli d'escales i eliminar l'esgraó d'accés exterior a aquest equipament municipal, a més d'altres millores.

En el cas de Cal Balaguer del Porxo, s'hi ha instal·lat un parament de vidre a la planta baixa per millorar la climatització de les plantes superiors. També ha estat substituït el paviment malmès de la terrassa de la segona planta. El cost total de les obres ha estat de 95.997,50 euros, IVA inclòs.

L'Ajuntament té la voluntat de completar aquesta actuació amb la futura posada en marxa d'un ascensor a l'edifici d'El Casinet i la instal·lació d'aparells de climatització. Els dos equipaments municipals tenen connexió directa a través de les seves primeres plantes.

Cal Balaguer del Porxo és la seu de l'Oficina de Turisme de Súria i acull habitualment exposicions i altres actes culturals. Per la seva banda, El Casinet ha estat l'escenari de diferents exposicions, actes públics o sectorials, com una recent trobada de presidents de les associacions empresarials dels polígons del Bages. També s'utilitza com a edifici auxiliar i de serveis durant la Fira Medieval d'Oficis.