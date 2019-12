L'experiment és el següent: agafes un mòbil Samsung de gamma mitjana-alta, amb tres o quatre anys d'antiguitat (això és: un tipus de mòbil abundantíssim), descarregues Satelise, inscrius la matrícula corresponent, prems iniciar viatge, vas cap al peatge i... quan arribes el GPS ha fallat i pagues sense descompte. Per què ha fallat? No hi ha cap motiu aparent: el GPS perd el senyal un moment i en comptes de quatre euros en pagues vuit. L'usuari, motivadíssim per la pèrdua de diners, perd llargues estones explorant les connexions del seu mòbil, però no hi troba res anòmal. El GPS funciona perfectament en qualsevol altra aplicació. Només falla amb Satelise. Un dia, i un altre, i un altre. Desesperat, el conductor decideix infringir totes les normes de circulació i les més bàsiques normes de la prudència i condueix fins al peatge amb el mòbil a la mà, pendent que la connexió no es talli, que no es tanqui la pantalla, que no s'inter-rompi el compte de temps que apareix a la pantalla. Ho aconsegueix. Arriba al peatge. Aparentment tot va bé. Però no. La bar-rera no s'alça. Un altre cop a pagar el doble. Res a fer. Aquest no pot ser un cas únic. Quanta gent deu estar pagant vuit euros en comptes de quatre, o quatre en comptes de dos? Com es permet una vergonya d'aquest calibre?