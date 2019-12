La bonança s'estén per tota la Catalunya Central, i es mantindrà el que queda d'any

La bonança meteorològica d'aquests dies s'està deixant notar en el conjunt de les comarques centrals, amb valors més elevats del que seria normal per l'època tant a les valls com a les poblacions de muntanya.

A les localitats de les comarques situades més al sud, els termòmetres han registrat temperatures primaverals, en algun cas fins i tot superiors als 20 graus, com els 22,1 de divendres passat a Martorell, on en la darrera setmana les màximes nom han baixat dels 17. Fins i tot al Pirineu hi ha hagut valors excepcionals per l'època. Poblacions com Das, que sovint destaca per ser un dels municipis més freds de Catalunya, han tingut temperatures suaus, i amb mínimes que en cap cas han baixat dels -3,5 graus aquesta darrera setmana.

Les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya indiquen que les temperatures es mantindran similars a les actuals els pròxims dies, i possiblement fins a final d'any. Les màximes se situaran entre els 15 i els 20 graus (tret de les valls on hi hagi boira). Les mínimes no s'enfilaran tant com aquesta darrera setmana, si bé no s'esperen glaçades fora de les comarques de muntanya, o en tot cas seran febles. Tampoc es preveuen precipitacions.