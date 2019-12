Manresa afronta el Nadal més càlid del segle

Les elevades temperatures que s'arrosseguen tot aquest mes, i especialment des del cap de setmana passat, fan que l'arribada del Nadal d'enguany a Manresa sigui la més calorosa com a mínim des de començament de segle, tan sols igualada el 2002. Tant les màximes com les mínimes són més altes del que correspondria per l'època, i això ha situat la temperatura mitjana dels darrers set dies a la capital del Bages en 10,7 graus, gairebé 5 per sobre de la registrada en aquest mateix període durant els darrers vint anys (vegeu el gràfic superior).

Les temperatures màximes són més pròpies de començament de la primavera que de final d'any, tenint en compte que en la darrera setmana el termòmetre s'ha enfilat per sobre dels 15 graus gairebé cada dia, amb el seu pic màxim dissabte, quan es va arribar als 17,1. De fet, el dia 13 el termòmetre ja s'havia enfilat fins als 18, en la línia de la bonança que s'arrossega tot aquest mes, en què la mitjana de les màximes se situa al voltant dels 11 graus, segons els registres recollits a l'observatori del camp d'Aprenentatge del Bages (situat a la Casa de la Culla de Manresa).

Dimarts la temperatura màxima va quedar més frenada que dimarts (13,8 graus), tot i que continua sent més elevada del normal per l'època de l'any, i la mínima tampoc no va pujar tant i en aquest cas es va situar a uns nivells normals per l'època. El termòmetre va baixar fins a 1,8 graus, en contrast amb les mínimes excepcionalment altes que s'havien registrat dies enrere. La previsió és que avui la mínima continuï frenada i, en canvi, la màxima podria ser més alta que ahir, la qual cosa accentuarà el contrast tèrmic entre el dia i la nit.

La baixada de les temperatures d'aquests darrers dies durant la nit fa que les mínimes es vagin normalitzant per l'època, després d'un mes amb uns registres excepcionalment elevats. En tot el desembre, fins ara a Manresa la temperatura no ha baixat cap dia sota zero, i de fet, tan sols ha marcat zero graus un sol dia, l'11 de desembre. La mitjana de les mínimes a la capital del Bages aquest desembre (fins ahir) ha estat de 5,4 graus. És el valor més elevat des del 1990, i amb diferència. Els més propers es van registrar els anys 1995 (amb 4,6 graus de mitjana de les mínimes), i 1996 (amb 4,4 graus). El contrast, per exemple, el trobem amb els -0,9 graus de mitjana que van registrar les mínimes el desembre del 2017.

Més pluja de l'habitual

Pel que fa a la pluviometria, aquest mes de desembre està sent més plujós del que és habitual. Des del dia 1 fins ahir, a la capital del Bages havien caigut 70,4 litres, quan la mitjana del mes de desembre (tot complet) se situa al voltant dels 40 litres. Els principals registres van tenir lloc el dia 3 (amb 32 litres), i el dia 20 (amb 21,6 litres), si bé s'han registrat, com a mínim algunes dècimes de pluja set dies en tot el mes.