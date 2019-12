Un regidor socialista de Sant Joan compara l'independentisme amb el nazisme

Àngel Sáez, regidor socialista de Tecnologies, Joventut i Infància al govern de Sant Joan de Vilatorrada, ha publicat aquest divendres un polèmic tuit en el qual compara una imatge de l'Alemanya nazi amb una altra del concert de Sant Esteve al Palau de la Música Catalana.



Així, Sáez, que també és el primer secretari de les JSC a les Comarques Centrals, assegura que els dos casos, separats per «80 anys de diferència», són iguals: «La mateixa propaganda. Que no us enganyin, ÉS FEIXISME!», afirma mentre compara la foto on s'exhibeixen esvàstiques amb la imatge de les estelades mostrades ahir al concert.





La primera foto és de l'Alemanya Nazi, 1939. La segona és el Palau de la Música, Catalunya, 2019.

80 anys de diferència, la mateixa propaganda.

Que no us enganyin, ÉS FEIXISME! pic.twitter.com/44F18ec5Z0 — Àngel Sáez Marcos (@AngelSaez_) December 27, 2019