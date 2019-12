El Collbaix ja llueix el tradicional pessebre

Un any més, i ja en són 57, el Centre Excursionista Comarca de Bages (CECB) va instal·lar la nit de Nadal el tradicional pessebre al cim de Collbaix, on estarà exposat fins passades les festes nadalenques. Seguint el costum, els caminaires van pujar la nit de Nadal fins al cim bagenc després d'assistir a la també arrelada missa del gall a Joncadella. El pessebre d'aquest any convida els visitants a posar-hi una menuda pedra, una petita aportació que representa «el desig d'aconseguir entre tots un món millor».