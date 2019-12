Moià rep avui la visita del carter reial i fa una cantada de nadales

Aquesta tarda, a partir de les cinc, a la plaça Major de Moià, els infants que ho desitgin podran donar la seva carta al carter dels Reis. Els que no hi puguin assistir també la poden deixar a la bústia de carter reial que hi ha al Museu.

També avui es farà una cantada de nadales a càrrec del Cor Xera, a les cinc de la tarda a l'Hospital Residència Vila de Moià. A partir de les sis es farà a la plaça de l'Església, la del Casal i la del Colom. A 2/4 de 9 hi haurà la cantada final a l'Auditori de Sant Josep. D'altra banda, a les 7, al gimnàs de l'IES Moianès, hi haurà una nova sessió del Quinto de Nadal del CE Moià i demà, a les 7 de la tarda, a l'Espai Cultural Les Faixes, representació dels Pastorets.