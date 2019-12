Món Sant Benet consolida l'espectacle amb el monestir com a principal reclam

Després de l'èxit de l'any passat, Món Sant Benet repeteix aquest Nadal l'experiència d'oferir el seu emblemàtic monestir com a escenari d'un pessebre vivent únic que aprofita la singularitat i l'originalitat de l'entorn com a reclam. L'espectacle combina escenes clàssiques amb altres que s'inspiren en la vida monàstica durant l'edat mitjana, per mitjà d'un centenar d'actors, i amb l'aplicació d'efectes d'última generació com videoprojeccions. Encara se'n poden veure dues funcions, avui i demà, a les 6 de la tarda.