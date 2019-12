La Nit Viva convida a fer un recorregut per la Fonollosa de fa més d'un segle

A poca distància de les Torres de Fals, Fonollosa ofereix aquests dies un altre espectacle nadalenc que el complementa, en aquest cas de caire més costumista i que endinsa el visitant en un recorregut pels carrers i cases del Raval del Sastre i per la vida a pagès de fa més d'un segle, amb un ampli ventall de quadres sobre oficis antics, i amb escenes de pessebre. Ho fan possible prop de 200 persones de Fonollosa, Camps, Aguilar i rodalia. Hi haurà funcions avui, demà i el dia de Cap d'Any, a 1/4 de 7 i a 2/4 de 8 del vespre.