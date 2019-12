El Pessebre Vivent del Bages creix en visitants i amb un elenc rècord de 300 figurants

El Pessebre Vivent del Bages, l'espectacle pessebrista més antic de la comarca, que es representa cada any a les Torres de Fals, compleix 41 anys i no para de créixer en participants i en visitants. Aquest Nadal ha ampliat l'elenc fins a una xifra rècord de prop de 300 persones, entre els actors i els figurants que protagonitzen les 25 escenes de l'espectacle. En només tres dies de funció s'ha registrat una de les millors arrencades de la història, amb 1.200 entrades venudes, segons ha explicat Francesc Parcerisas, de l'Associació Recreativa de Fals, l'entitat que organitza cada any l'espectacle.

Amb quatre dècades a l'esquena, el Pessebre Vivent del Bages manté l'interès del públic i les ganes de participar-hi. Tant és així, que l'elenc mai no havia estat tan ampli com ara. Als seus inicis «ja es comptava amb unes 200 persones», diu Parcerisas, «i ara feia un temps que la situació s'havia estancat al voltant de les 250 o 260», fins que l'any passat hi va haver una nova embranzida coincidint amb el 40è aniversari que s'ha consolidat amb el rècord actual, «en què ens acostem a 290 persones» que hi participen d'alguna manera o altra en cada sessió. El nucli de Fals té poc més de 300 habitants.

En part, Parcerisas ho atribueix «al prestigi» que ha anat adquirint l'espectacle després de tants anys i amb l'efemèride dels 40 com a valor afegit. Diu que tot plegat anima sobretot «gent que ja no viu al poble però coneix el pessebre» perquè va viure aquesta tradició de petit, i possiblement encara hi té familiars i amics que hi participen. «Pràcticament ningú que sigui fill del poble en queda al marge», assegura Parcerisas, i diu que cada vegada s'hi afegeix més gent del voltant, com ara de Canet de Fals i Rajadell.



Allau de visites per Sant Esteve

Les dues primeres funcions, dissabte i diumenge passat, van tenir «una bona entrada», tot i la pluja que va caure durant tota la representació de dissabte, apunta Parcerisas. Entre els dos dies es va arribar a les 450 visites, però l'expectació va ser màxima per Sant Esteve. Hi havia programades dues sessions, però veient la demanda, la primera es va haver de desdoblar per evitar aglomeracions i mirar d'agilitar el recorregut, que es limita a un màxim de 300 persones per sessió, de manera que es van fer tres torns per repartir les 785 entrades venudes. No era la primera vegada que es donava aquesta situació per Sant Esteve, recorda Parcerisas, sorprès que es mantingui la mateixa expectativa tenint en compte la creixent oferta d'espectacles nadalencs dels últims anys a la comarca, per exemple amb la recent introducció del Pessebre Vivent de Món Sant Benet. I és que, en aquest context, lluny de frenar-se les visites, «possiblement aquest hagi estat el millor inici de temporada», diu Parcerisas.



Un espectacle renovat i proper

La clau de l'èxit és anar renovant l'espectacle i fer-lo el màxim de proper a l'espectador, apunta Parcerisas. D'aquí ve el canvi de nom que s'ha introduït enguany en l'escena dels Reis, «que passen de Reis a Savis», amb la voluntat d'adequar el pessebre als textos bíblics, «que parlen dels Savis d'Orient», i no de Reis, un concepte «que va introduir el papa Lleó XIII molts anys després», apunta Parcerisas. Enguany se li ha canviat el nom, i l'any passat el quadre ja es va canviar d'ubicació. Si fins aleshores era una escena que s'observava a la llunyania, ara és més propera al recorregut, precisament amb la idea «d'apropar aquests personatges a la realitat de l'espectador i allunyar-los de la cosa mítica i misteriosa que tenien com a Reis».

L'espectacle transporta l'espectador a les entranyes d'un pessebre inspirat en passatges bíblics anteriors al naixement de Jesús, i també als esdeveniments posteriors, en què no falta la matança d'infants ordenada per Herodes. Els quadres, ubicats en l'entorn natural i monumental al voltant de l'església i les torres de l'antic castell de Fals, es combinen amb un espectacle de llums, sons i projeccions, que interrompen el recorregut en un parell d'ocasions per explicar històries teatralitzades.