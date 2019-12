Ramaders del Moianès es constitueixen en assemblea per impulsar l'escorxador

Francesc Molins (primer per l'esquerra) presideix l'associació

Francesc Molins (primer per l'esquerra) presideix l'associació ARXIU/LAURA SERRAT

Aquest mes de desembre s'ha celebrat l'assemblea constitutiva de l'associació «Som Pastura, ramaders i ramaderes del Moianès». L'entitat neix amb la voluntat que els ramaders de pastura de la comarca tinguin un vincle d'unió en la gestió dels projectes futurs, i el seu origen és la manca d'escorxador de proximitat. Durant l'assemblea es van elegir els membres de la junta, que està encapçalada per Francesc Molins, com a president, i Dirk Madriles, com a secretari.

L'any 2015, l'escorxador comarcal del Moianès, situat als afores de Moià i de caire privat, va aplicar unànimement la mesura que li permetia sacrificar només bestiar porcí, al·legant que la resta generava poc rendiment. Des d'aleshores, desenes de ramaders de la comarca que crien xais, vedells i cabrits s'han vist greument afectats per l'aplicació i denuncien haver de «recórrer cent quilòmetres per trobar un escorxador», la qual cosa genera estrès a l'animal i fa perdre la traçabilitat del bestiar.

Amb tot, les constants demandes dels ramaders per trobar una solució al problema van derivar en el projecte de creació d'un nou escorxador de baixa capacitat i d'ús compartit per facilitar la venda de les 82 explotacions de boví, 40 d'oví i 35 de cabrum que hi ha actualment al Moianès, segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya. D'aquesta manera, els productors locals que no crien bestiar porcí s'encarregarien de distribuir ells mateixos el seu producte a comerços locals.

El projecte d'escorxador de baixa intensitat va ser presentat el mes de març passat per Dionís Guiteras, alcalde de Moià i, en aquell moment, president del Consell Comarcal del Moianès i vicepresident primer de la Diputació de Barcelona. El mateix Guiteras ho va definir com «un equipament d'ús compartit, innovador en concepte i gestió, que vol dotar d'oportunitats el territori, sobretot el sector agroramader i el sector agroalimentari». En la mateixa presentació, també va xifrar el cost del projecte en més de 300.000 euros i va afirmar que tenia el suport polític i econòmic de la Diputació de Barcelona, la qual s'ha mostrat sempre interessada en el foment de la ramaderia de proximitat amb relació a la tasca de prevenció d'incendis.

És per això que, amb tot en marxa, aquest mes s'ha celebrat l'assemblea constitutiva de l'associació «Som Pastura, ramaders i ramaderes del Moianès», en la qual van participar els socis i ramaders impulsors del projecte i es van elegir els membres de la junta. A banda de Molins i Madriles, la formen Emma Rojas com a tresorera i Oriol Picanyol, Martí Font i Pere Torras com a vocals.

El ramader Joan Homs, membre fundador de l'associació, assegura que s'han constituït «per tenir més visibilitat institucional i per dirigir-se a l'administració pública com cal». D'altra banda, Homs es lamenta per la tardança, però es mostra positiu pel que fa a l'evolució de la problemàtica. «El conflicte s'arrossega des del 2015, es va començar a parlar de la creació d'un escorxador de baixa capacitat el 2018 i tindrem sort si l'any que ve el veiem en funcionament. De totes maneres, cal tenir paciència perquè la qüestió evoluciona favorablement», sentencia.