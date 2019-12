Els exalcaldes Martínez i Ariso diuen que van actuar correctament

Ezequiel Martínez, l'alcalde que va signar el conveni amb Gall el 2008, sosté que l'obra dels Ametllers es va demorar, de manera que no va començar fins al 2010 i es va inaugurar el 2012, per la qual cosa l'ocupació temporal que preveia el conveni «ni tan sols es va arribar a fer». Admet que la demora «va ser culpa nostra», i en aquest sentit se li van pagar els 15.000 euros que establia el conveni, però entén que a partir d'aquí es va tancar el tema perquè no es va renovar. Tampoc no li consta que es fes quan ell ja no era alcalde.

Per tot plegat, Martínez sosté que no hi va haver ocupació del solar, per la qual cosa no calia cap paper dient que se li retornava. Entén que, en no haver estat ocupat, no calia cap restitució del ter-reny perquè no s'havia alterat. Davant la insistència de Gall que el terreny igualment es va alterar amb el pàrquing posterior, Martínez no entén «com és que, si considera que no se'l va atendre, no vagi tancar el pas abans i s'hagi esperat a reclamar aquest tema fins ara». Nega que, mentre ell va ser alcalde, rebés cap queixa de Gall.

Per la seva banda, Gil Ariso, que va ser alcalde convergent entre el juny del 2011 i el maig passat en coalició amb ERC, admet haver tractat aquesta qüestió amb Gall, però sense resultats. Explica que durant el darrer mandat Gall els va exposar el cas, «que desconeixíem», i assegura que «ho vam intentar revisar» però sense resposta. Segons Ariso, des de l'equip de govern se li haurien plantejat un parell de propostes de compra del terreny, però assegura que Gall «mai no ens va contestar».

Ariso diu que si en algun moment aquell solar «va quedar obert i resulta que s'hi aparcava, nosaltres no podíem fer-hi res», entenent que l'aparcament ni es va promoure des de l'Ajuntament ni el terreny era seu. Per tot plegat, «la nostra interpretació del cas era diferent de la seva», però «li vam fer propostes de compra amb voluntat de ser constructius».