Fonollosa converteix les seves cases en escenaris de la vida a pagès de fa uns segles

Les cases centenàries del raval del Sastre de Fonollosa van tornar a convertir-se en escenaris de les representacions dels figurants que recreen com era la vida a pagès al municipi bagenc segles enrere. Més de 600 persones van poder gaudir durant la tarda d'ahir de les prop de 50 escenes de tot tipus repartides en els quadres dels diferents espais de les cases i els carrers.

Tot i que aquest any la Nit Viva no presentava cap escena nova més enllà de les modificacions i millores que s'han fet en algunes, els curiosos d'arreu de la comarca i rodalia van decidir passar ahir pel municipi per gaudir d'aquesta representació caracteritzada pels antics i tradicionals oficis que s'han anat perdent amb el pas dels anys. Segons l'organització, les sessions d'ahir van ser les que van tenir més visitants de totes les d'edicions, i es va arribar al punt de veure's obligats a aturar la venda d'entrades de la primera sessió, que es va quedar en 470 persones quan normalment en solen ser més o menys 300, per assegurar el bon funcionament de l'espectacle. D'aquesta manera, juntament amb els assistents de la segona sessió, es van superar sense problemes les 600 persones.

Aquestes van poder gaudir del recorregut que va presentar diverses escenes, com un ball de festa major amb música en directe, una família sopant i fent cagar el tió, una classe a l'escola, la matança del porc,el tradicional pessebre o fins i tot van poder trobar el discret caganer. A més, la Nit Viva destaca per les acurades representacions dels antics oficis relacionats amb la vida a pagès com els llenyataires, els pelacanyes, el ruc amb l'arada, l'escloper o les trementinaires entre molts d'altres.

L'espectacle fonollosenc també destaca pel gran nombre de joves que té com a figurants que fan activitats diverses, així com per la interacció entre tots els actors, de manera que el recorregut és més dinàmic per als assistents. Per exemple, en passar pel mercat s'hi podien sentir les tradicionals crides a comprar que encara es poden sentir avui dia o, en moltes altres escenes, les converses quotidianes entre els seus personatges. A més, com cada any, l'elenc estava format per més de 200 persones de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra, Castelltallat i rodalia.

En finalitzar el recorregut, els assistents van poder gaudir de pa torrat amb cansalada i allioli de codony en un dels centenaris espais del municipi bagenc per comentar, la gran majoria amb elogis, què els havia semblat l'espectacle de la Nit Viva.

Després d'haver dut a terme amb èxit les sessions dels dies 26, 28 i 29, encara queden per celebrar les sessions d'un quart de set i de dos quarts de vuit de la tarda del primer dia de l'any, l'1 de gener, tot i que l'organització no espera arribar als números d'aquest cap de setmana.