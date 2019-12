Demà entren en vigor les noves tarifes de la C-16 amb pujades d'un cèntim

Demà, 1 de gener, entren en vigor les noves tarifes als peatges de l'autopista C-16, si bé en el cas dels descomptes amb Via-T o Satelise serà dijous perquè s'apliquen de dilluns a divendres no festius.

Les pujades afecten sobretot la barrera de Manresa i els vehicles de gran tonatge. Els de quarta categoria pagaran un cèntim més en tots els casos tret de la barrera de Manresa, amb una pujada de 2 cèntims. La resta d'increments, tots d'un cèntim, seran per al descompte de les motos a la barrera de Manresa; als peatges de Manresa i Sant Vicenç per als vehicles de categoria II; i al peatge amb i sense descompte de la barrera de Manresa per als de la categoria III.