La Cavalcada de Reis de Navàs celebra 75 anys

En motiu de la celebració del 75è aniversari de la Cavalcada de Reis de Navàs, la comissió organitzadora ha preparat per aquest diumenge una rebuda especial de Ses Majestats els Reis d'Orient, que farà encara més màgica i especial la nit del 5 de gener. La renovació de les tres carrosses i l'ampliació de la comitiva amb antics col·laboradors seran les principals novetats.

Acompanyats per una comitiva de més de 200 persones, la més alta dels últims anys pel fet que s'ha obert la participació a totes aquelles persones que ja hi havien col·laborat, els Reis Mags d'Orient també vindran acompanyats de més música, ja que s'ha ampliat la seva particular banda. La principal novetat, però, es veurà en les tres carrosses, que seran completament noves. Obra dels escultors i escenògrafs Toni Mujal i Montse Morrelles, les carrosses es basen en les formes modernistes.

Un altre dels canvis més vistosos tindrà lloc a l'escenari de la plaça de l'Església, que comptarà amb una escenografia i una decoració diferents. Totes aquestes novetats s'engloben en el 75è aniversari de la Cavalcada, però també amb l'objectiu d'anar modernitzant la festa, dins de la tradició. Uns canvis que ja van començar l'any passat, amb el canvi de data dels Patges Reials, enguany el 29 de desembre, i amb l'obertura de l'opció que les dones puguin fer de rei.

La cavalcada de Navàs començarà a les 7 de la tarda des de la carretera de Berga. Com és tradició, un cop finalitzada es repartiran els regals per les cases del municipi.