Les concessionàries recuperen vendes gràcies als vehicles híbrids i elèctrics

L'emergència climàtica que viu actualment la societat mundial es tradueix en mesures determinades, com l'entrada en vigor a partir d'avui de la zona de baixes emissions a Barcelona i el seu entorn. Les concessionàries automobilístiques hi han trobat una oportunitat. Cada cop són més els usuaris que s'interessen per l'opció de motor híbrid o elèctric a l'hora de comprar un vehicle nou.

Així ho asseguren diferents responsables de concessionàries de vehicles de gamma mitjana consultades per Regió7. Si bé l'augment ha tingut molt impacte en els cotxes híbrids –ja siguin endollables com recarregables a través del mateix motor–, els vehicles elèctrics purs encara no han aconseguit captar l'atenció de tanta gent, segons assegura Jordi Bosch, comercial a Manresa de Sanfeliu Motors, la concessionària oficial de Nissan.



Una tendència a l'alça

En el cas de Nissan, que només ofereix opció elèctrica pura en un dels seus turismes –Leaf–, han venut en un sol any quasi el mateix nombre de cotxes elèctrics que en el període del 2012 al 2017, anys que Bosch descriu com a «anecdòtica pel que fa a la venda d'elèctrics».

La tendència continua sent a l'alça per altres concessionàries com la de Mitsubishi, Peugeot i Volvo. Pel que fa a Volvo, només fa un any que s'ha establert a Manresa. Xavier Pérez, cap de vendes, assegura que en un any ha augmentat la compra d'híbrids l'1%, un percentatge que «pot semblar insignificant però que ja dona informació del canvi».

Una dada que destaca Pérez i amb què coincideixen altres comercials, com a la botiga de Mitsubishi, és el fet que «és important que la gent s'interessi pels motors Eco, però també cal veure com s'està deixant de vendre, cada cop més, motor dièsel des que es va saber l'impacte tan negatiu que suposava per al clima». I és que la compra de cotxes dièsel s'ha reduït el 10% a la botiga de Volvo en tan sols un any.



Ignorància o incertesa?

Tots els comercials d'automòbils tenen clar que, a la llarga, tots els vehicles nous que sortiran seran elèctrics i que el model híbrid és una transició. De fet, hi ha concessionàries, com la de Toyota, que pràcticament tot el que treuen nou al mercat ja és en format híbrid. Des de la gestoria de l'empresa afirmen que «no s'ha de tractar d'una etiqueta, sinó d'una filosofia de vida aplicada al negoci». Una ideologia plasmada en les vendes: el 70% dels vehicles que venen són híbrids, excepte els industrials o urbans petits.

Així doncs, què cal perquè aquest model d'automòbil creï més interès? En primer lloc, tots els comercials consultats coincideixen a dir que hi ha molta ignorància al voltant dels avantatges dels cotxes híbrids, cosa que crea incertesa a l'hora de triar. A més, creuen que cal que surtin vehicles més autònoms, amb una bateria de més durada.

Amb tot, totes les empreses estan treballant per treure, de cara al 2020, més articles amb models híbrids o elèctrics purs.