El conseller Jordi Puigneró fa d'espectador als Pastorets de Súria

La funció de Cap d'Any dels Pastorets de Súria va comptar amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, entre els espectadors del públic. Es tracta d'una visita privada que va fer acompanyat de la seva família.

Es dona la circumstància que el pare de Puigneró havia representat el paper de Simeó a Súria cap a la dècada del 1960, i que el seu avi va ser durant un temps el porter de la mateixa sala de teatre. En el moment de les cobles d'en Lluquet i en Rovelló, l'actor que interpretava el paper de Lluquet, va cantar-ne una agraint la visita del conseller. I en acabar l'espectacle, Puigneró va pujar a l'escenari per dirigir unes paraules a tots els assistents i participants de l'espectacle. Va recordar les nombroses vegades que havia vist els Pastorets de Súria «quan era petit» i ja de més gran i va felicitar a tots els implicats en l'obra, des dels músics, fins als tramoies, actors, i encarregats de la sala, per tota la feina feta i per la qualitat de l'espectacle, posant èmfasi en la interpretació en viu de la música com a tret diferencial dels Pastorets suriencs. «Els Pastorets i les Caramelles són les dues festes que no et pots perdre de Súria» va concloure.

Per tancar l'acte, es va interpretar el cant dels Segadors i el conseller Puigneró va signar al llibre d'honor del Foment Cultural de Súria.

Encara queden dues últimes funcions dels Pastorets de Súria aquesta temporada, aquest dissabte, 4 de gener, i el dia de Reis, 6 de gener, totes dues a les 6 de la tarda. Des del dia de Nadal, en les cinc funcions que ja s'han representat, han passat prop de 800 espectadors per l'espectacle, que compta amb més de 300 participants