Es posa en marxa la zona de baixes emissions

La zona de baixes emissions (ZBE) entrarà en vigor a partir de demà, de manera que es prohibirà entrar a Barcelona als cotxes que no disposin del distintiu de la direcció general de Trànsit.

L'Ajuntament de Barcelona calcula que uns 50.000 vehicles veuran restringida la seva entrada a la ciutat, una restricció que funcionarà de dilluns a divendres no festius de 7 del matí a 8 del vespre. Es tracta de turismes de gasolina que han estat matriculats abans del 2003, els de dièsel d'abans del 2006, les furgonetes matriculades abans de l'1 d'octubre del 1994 i les motos o ciclomotors anteriors al 2003.



Hi haurà exempcions

Aquells vehicles que tinguin les característiques esmentades i que, per tant, veurien la seva circulació prohibida, podran entrar a Barcelona si són serveis d'emergència (ambulàncies o bombers) o cossos de seguretat. A més, tota la resta de vehicles disposaran d'una autorització personal, que pot ser des d'un dia fins a 2 anys de permís. En aquest últim cas, els usuaris hauran de pagar una taxa de 2 euros diaris per circular. Per rebre aquest permís, cal incsriure's al registre d'autoritzacions que l'Àrea Metropolitana de Barcelona crearà perquè els usuaris s'hi puguin donar d'alta.



Les multes s'aplicaran a l'abril

A partir del gener les 150 càmeres, juntament amb els operaris de la Policia Local, començaran a detectar els vehicles amb matrícules que circulen sense estar autoritzats per fer-ho. Tanmateix, les sancions econòmiques no arribaran fins a l'abril. El preu a pagar per les multes oscil·laran entre els 100 i els 1.803 euros, segons la gravetat de la situació. Fins aleshores, s'enviarà als afectats un avís, que funcionarà com a prova, però encara no seran sancionats econòmicament.