El preu dels cotxes Eco continua sent una barrera a l'hora de comprar

Malgrat que cada cop hi ha més gent que s'anima a comprar cotxes no contaminants, els percentatges encara són molt petits. A moltes concessionàries el percentatge de venda d'aquests vehicles no suposa ni el 10% del total de tots els articles venuts.

A banda de la ignorància que encara hi ha al voltant de la utilitat, capacitat i avantatges dels vehicles híbrids i elèctrics, un factor molt important que fa recular molts potencials compradors és el preu, ja que per a molts encara és massa elevat.

Per exemple, un model de Mitsubushi híbrid, l'Outlander PEHV, té un preu a partir de 39.900 euros. Un altre cas d'una gamma similar és el Mini Countryman Cooper SE, el preu del qual no és inferior als 37.600 euros. Una opció menys costosa és una de les que ofereix Toyota, amb el model C-HR (híbrid), des de 25.800 euros. Nissan, amb el seu Leaf elèctric, també té uns preus de partida similars.

Molta gent es fa enrere en veure aquests preus, segons afirmen els comercials de les concessionàries. Tanmateix, els preus encara s'enfilen més si s'opta per una gamma més elevada. Així, si s'opta per marques com Audi, Range Rover i BMW, els preus poden oscil·lar entre els 40.000 i els 140.000 euros per un cotxe nou.

A més, el fet que moltes de les marques ofereixin pocs articles en format Eco –entre 1 i 6 en la majoria de concessionàries–, els preus tendeixen a l'alça.

Jordi Bosch, comercial de Nissan a Manresa, creu que quan s'assoleixin cotxes que tinguin més autonomia, és a dir, que puguin fer més quilòmetres sense dependre de si el cotxe es quedarà sense bateria o no, els preus s'aniran equilibrant. Amb tot, els comercials es mostren esperançats i assumeixen que el futur dels seus negocis passa per una transformació total del món de l'automòbil.