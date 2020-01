La Nit Viva de Fonollosa tanca amb rècord de participació

La Nit Viva de Fonollosa, que va fer les dues últimes representacions dimecres passat, ha batut rècord de participants. Unes 2.300 persones han gaudit de l'espectacle nadalenc en les vuit funcions que hi ha hagut durant les quatre jornades programades. El cap de setmana passat també va culminar una altra de les cites nadalenques, el Pessebre Vivent de Món Sant Benet, que, en la seva segona edició, ha incrementat el públic i s'ha acostat als 4.000 visitants.

Els organitzadors de la Nit Viva de Fonollosa han qualificat la resposta d'enguany «d'excel·lent». Si l'any passat van aconseguir superar la barrera dels 2.000 visitants, enguany encara l'han incrementada amb un total de 2.300 persones. Segons l'organització, la meteorologia, amb temperatures més altes que altres anys, també és un dels factors que pot haver influït en l'augment de participació.

Amb 13 anys d'història, la Nit Viva és un muntatge «molt consolidat» i que sorprèn per la seva particularitat: tot i tenir format de pessebre vivent recrea la vida a pagès de fa més d'un segle. Enguany el muntatge també ha tingut una de les xifres més altes de col·laboradors i figurants. Unes 230 persones de Fonollosa, Camps, Aguilar de Segarra, Castelltallat i rodalia han fet possible la cinquantena d'escenes situades en cases i espais centenaris del Raval del Sastre, amb fins a tres generacions seguides de famílies que hi participen.

D'altra banda, el cap de setmana també es van cloure les representacions del Pessebre Vivent de Món Sant Benet, que ha acollit prop de 4.000 visitants. Ambientat en l'època medieval és l'únic pessebre de Catalunya que té lloc en un monestir. Aquest any s'han programat cinc dies de representació, on els participants han pogut seguir multitud d'escenes de l'edat mitjana, des de la vida monacal, que tenia lloc dins els murs de l'abadia, fins a recreacions tradicionals de les festes nadalenques, com l'anunciació, el naixement i els Reis d'Orient.