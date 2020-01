Sant Vicenç reordena la circulació al pas per sota els Ferrocarrils a la plaça del Pi

Sant Vicenç de Castellet iniciarà dimarts vinent, dia 7 de gener, les obres per reordenar la circulació de vianants i vehicles al pas per sota els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre la plaça del Pi i la plaça Generalitat. Els treballs es preveu que durin dues setmanes.

Els treballs consistiran en obrir el pas central al trànsit de vehicles i habilitar com a vorera exclusivament per a vianants l'accés per on actualment circulen els cotxes. D'aquesta manera, s'aconseguirà la continuïtat amb la vorera que passa per davant del Bon Preu i que porta a l'aparcament de Cal Soler.

Es preveu que les obres tinguin una durada de dues setmanes. Mentre es portin a terme els treballs hi haurà incidències puntuals en el trànsit. Tot i que es vetllarà perquè es mantinguin els dos sentits de circulació, en alguns moments caldrà tallar totalment el pas per maniobres de maquinària.

S'aprofitarà la fase d'asfaltat per tapar el forat que hi ha a la sortida de la gasolinera del Bon Preu. Els contenidors que hi ha actualment a la zona es traslladaran la plaça del Pi, afectant places d'aparcament.

Segons han informat des del consistori, aquesta actuació té un clar objectiu estratègic de millora de la mobilitat a peu al centre urbà del municipi. La reordenació del trànsit en aquest punt permetrà crear un itinerari comercial i que els vianants i potencials clients puguin accedir d'una forma més fàcil i atractiva al comerç local des de l'aparcament de Cal Soler i el Bon Preu. La previsió és, més endavant, enfortir aquest itinerari comercial com a porta d'entrada al centre urbà i comercial amb senyalització.