La línia de Renfe recuperarà dilluns el recorregut íntegre

Adif restablirà aquest dilluns la completa normalitat a la circulació a les línies de Renfe que connecten el Bages (R4) i la Cerdanya (R3) amb l'àrea metropolitana, que durant les dues últimes setmanes han estat tallades a la circulació a l'entrada a Barcelona.

La previsió és que demà quedin enllestides les obres que des del 21 de desembre s'han dut a terme per a la construcció dels túnels viaris de la plaça de les Glòries, que han obligat a interrompre durant aquest temps el pas dels trens entre les estacions de Sant Andreu Arenal i Arc de Triomf.

Els treballs s'han pogut executar en els terminis previstos i això farà que el servei íntegre es pugui restablir el 6 de gener, de manera que els usuaris que des del Bages vulguin arribar fins al centre de la ciutat (a les estacions de plaça de Catalunya i de Sants) ja no hauran d'utilitzar un transport alternatiu a l'entrada de Barcelona, que és el que ha passat durant aquestes dues setmanes. Des del 21 de desembre i fins demà s'han implantat com a alternatives el reforç del servei de l'L1 de Metro i un bus llançadora entre l'estació de Sant Andreu Arenal i les de la Sagrera i Clot Aragó. Tanmateix, el restabliment total del servei es notarà especialment el dimarts 7, ja que serà el primer dia laborable. Adif ha aprofitat les vacances de Nadal per fer les obres ja que baixa la demanda d'usuaris.