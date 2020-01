Cardona reuneix els seus Batos i Borregos

Cardona va viure, ahir, una funció especial dels seus Pastorets en un any d'aniversari per a l'espectacle tradicional que porta a escena cada Nadal El Traspunt. L'entitat va aprofitar la sessió d'ahir per retre homenatge als actors que durant els darrers setanta-cinc anys han encarnat els papers de Bato i Borrego, els protagonistes de l'obra que l'any 1944, amb la recomposició del text que va fer mossèn Josep Domeque, van agafar més pes.

Ahir més Batos i Borregos que mai –entre els quals els que enguany han debutat en el paper– van pujar a l'escenari per rebre aquest reconeixement que l'entitat El Traspunt els ha volgut retre per haver format part de la història d'aquest clàssic nadalenc posant-se en la pell dels dos personatges que donen identitat a l'obra, ja que els de Cardona són els únics Pastorets amb aquests protagonistes.

El director de l'espectacle, Miquel Prat, que enguany s'estrena en el càrrec, explicava a Regió7 que l'alcalde Borrego i el seu secretari Bato són els personatges més populars de l'obra. «Són molt innocents i aporten la dosi d'humor en un text que es caracteritza per ser molt dramàtic». Tot i que en el muntatge original del 1900 aquests dos pastors ja hi apareixien, amb els canvis del 1944 se'ls va donar molt més protagonisme i més moments d'humor. Per exemple, amb la introducció de l'escena que ara és de les més esperades: la tornada d'en Bato i en Borrego de l'infern i el cant dels cuplets amb els quals narren l'actualitat local en un to satíric.

En aquesta temporada de doble celebració, que va començar el novembre al Palau de la Generalitat, en la qual es commemoren els 120 anys de representacions i els 75 anys de la renovació del text, s'ha volgut recuperar la versió original del 1944 que mossèn Domeque va crear a partir d'una mescla dels textos que s'havien representat des del 1939 recuperats de memòria per la pèrdua dels originals durant la guerra civil i que van mesclar-se amb fragments d'altres autors com Pitarra i Folch i Torres. «Hem intentat tornar a portar a escena molts dels quadres que amb el pas del temps havien anat desapareixent», explicava Prat, com per exemple l'escena de la mort de l'ase, protagonitzada justament pel Bato i el Borrego.

El primer actor que es va posar en la pell d'en Bato l'any 1944 amb els canvis en el text va ser Paco Sánchez, l'avi de l'actual director. Ara té 93 anys i ahir, abans d'iniciar la funció, recordava que quan va estrenar el personatge en tenia 18 acabats de fer. «Llavors fèiem uns Pastorets més humils, amb uns decorats molt senzills i amb menys músics que ara», destacava. I és que tot i que moltes de les melodies s'han conservat, amb els anys s'han fet nous arranjaments i actualment és la Banda de Música de Cardona qui les interpreta en directe.

A Paco Sánchez se sumen a la llista de Borregos i Batos Ramon Company, Antoni Nogués, Ramon Clotet, Ramon Barons, Josep Ramon Romero, Joan Estruch, Ramon Barat, Jordi Santasusagna, Salvador Campos, Jordi Sala, Pasqual Hernández, Xavi Ventosa, Miquel Malagarriga, Jordi Sort, Carles Ratera i Ramon Franch, la majoria dels quals van ser ahir en l'acte d'homenatge. A partir d'aquesta temporada, s'hi afegeixen Roger Barat i Ramon Barat, que han debutat en els papers.