La cavalcada del Reis Mags de Castellterçol presenta com a novetat la història de la cendra i el carboner

La cavalcada dels Reis Mags ha tingut enguany la novetat de la representació a la plaça Prat de la Riba de la història de la cendra i el carboner. La festa ha començat a les 5 de la tarda al Mirador de Salavert on s'ha repartit xocolata i coca a tots els assistents. Tot seguit s'ha donat la benvinguda a ses majestats amb focs d'artifici i s'ha iniciat la cercavila pels principals carrers i places de la Vila, amb les tres carrosses, vehicles plens de paquets de joguines i una carossa de la rondalla de la Cendra i el Carboner. En passar pel davant de la residència d'avis Nature, ses majestats han fet una paradeta per donar llaminadures als acollits, visita que també s'ha fet a la residència Joseph Brugaroles, Acabat el recorregut la comitiva s'ha adreçat al pavelló on foren rebuts per l'alcalde que els donar la benvinguda. Tot seguit els Reis han fet entrega de les joguines als infants de la Vila.