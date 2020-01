La cavalcada de Navàs fa 75 anys amb carrosses noves i una àmplia comitiva

La cavalcada de Reis de Navàs celebrarà avui les seves noces de platí. Ho farà amb una extensa comitiva de prop de 200 persones, el doble de l'habitual, i amb les car-rosses dels tres Reis del tot renovades. Seguint l'històric recorregut, que s'ha mantingut al llarg dels anys, la cavalcada culminarà amb l'habitual repartiment de regals per les cases del municipi, un tret diferencial del seguici navassenc, que, amb 75 anys d'història, aposta per modernitzar la festa dins la tradició.

Segons el president de la Comissió Organitzadora de la Cavalcada de Reis de Navàs, Andreu Santasusana, per celebrar l'efemèride s'ha preparat «una cavalcada més participativa», oberta a antics col·laboradors. La crida de l'entitat ha tingut tan bona resposta que pràcticament es doblarà la comitiva reial, que tindrà dos centenars de participants.

Però la principal novetat, i la més vistosa, la protagonitzaran les tres carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar, que seran completament noves. Obra dels escultors i escenògrafs Toni Mujal i Montse Morrelles, es basen en les formes modernistes. Un altre dels canvis que es notarà serà a l'escenari de la plaça de l'Església, on s'ha renovat l'escenografia i la decoració.

La cavalcada de Reis de Navàs va néixer l'any 1946 per mitjà dels Joves de l'Acció Catòlica. Va començar sent una «cavalcada modesta i cada any va ser més lluïda», diu Santasusana. A partir del 1966 i fins a l'actualitat l'organització és a càrrec d'una comissió organitzadora de la cavalcada. Al principi, els Reis arribaven a cavall, i a partir del 1980 els cavalls es van substituir per carrosses. Es tracta d'una festa amb una gran participació popular i la col·laboració desinteressada d'un bon nombre de navassencs, que l'any 1994 va gua-nyar el Premi Flama.



Una tradició modernitzada

La cavalcada ha mantingut en aquests 75 anys la seva solemnitat. Segons Santasusana, «hem anat variant coses però no el toc solemne, que l'hem mantingut». La comissió ha anat introduint canvis, per exemple en el vestuari, i en els últims anys ha apostat per fer una festa «més oberta». En aquest sentit, l'any passat, per primera vegada a la història, una dona va fer de Rei, la qual cosa va ser «una fita històrica».

Una altra de les peculiaritats de la comitiva navassenca és que des del 1967 la cavalcada surt acompanyada de la Banda de Trompetes i Tambors. Es tracta d'una formació pròpia amb cançons particulars, que es forma per a l'ocasió. Com cada any, un cop finalitzada la cavalcada es repartiran els regals per les cases del poble i el voltant, «un tret distintiu» de la festa navassenca, que s'ha mantingut al llarg dels anys.

La cavalcada començarà a les 7 de la tarda i, com és costum, arribarà per la carretera de Berga i enfilarà fins a la plaça de l'Església, on es faran els parlament abans d'iniciar el repartiment de regals per les cases del poble.