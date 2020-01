Actuacions de balls i música per amenitzar la visita dels Reis a Sallent

Sallent va viure l'arribada de Ses Majestats els Reis d'Orient des del Pont Vell a les sis de la tarda amenitzada amb una actuació de ball. Acompanyats dels patges i també amb ambientació musical van fer una desfilada on els infants van il·luminar el camí amb fanalets i els van seguit fins a l'Espai Cultural Fàbrica Vella, com ja va passar l'any passat, i es va deixar enrere la plaça dels Arbres com altres anys. Un cop al teatre, els nens del consell d'infants van ser els encarregats de llegir el pregó de Reis i posteriorment hi va haver el missatge de Ses Majestats i es va representat el Conte de Nadal. A dos quarts de dotze del migdia Ses Majestats, Melcior, Gaspar i Baltasar, van anar fins al centre de dia Sant Bernat.