Els Armats i l'Orient Express al costat dels Reis a Sant Fruitós

El tren d'Orient Express va arribar ahir al vespre a Sant Fruitós carregat de màgia per a tots els assistents. Infants i adults van rebre Ses Majestats amb molta alegria i il·lusió en una jornada tan festiva. Els més petits van aprofitar per saludar els reis, i també per fer les últimes peticions de regals. Els Reis van estar molt ben acompanyats durant tot el recorregut per Sant Fruitós. A la comitiva s'hi va sumar, entre d'altres, una representació dels Armats de Manresa.