Castellbell preveu enllestir el març la coberta de l'església de la Bauma

Castellbell i el Vilar va iniciar el mes de desembre passat les obres de rehabilitació de l'església modernista de la Bauma. Aquesta primera fase de treballs, que consisteix en la restauració de les cobertes, es preveu que estigui enllestida d'aquí a uns tres mesos. L'Ajuntament, que té cedit el temple per 25 anys, preveu fer-hi una rehabilitació integral amb l'objectiu de preservar-lo i, en un futur, condicionar-lo com a espai de caràcter cultural.

Aquests dies s'està duent a terme la primera fase d'intervenció en la qual s'actua en la coberta i en els elements estructurals que estan malmesos. Segons l'alcaldessa de Castellbell i el Vilar, Mont-serrat Badia, les obres avancen «a bon ritme» i si la climatologia no endarrereix els treballs, que són finançats per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalu-nya, la previsió és que estiguin enllestits el mes de març.

Per tal de rehabilitar la coberta es desmunten els careners i les teulades, intentant guardar el màxim nombre de peces possibles que es trobin en bon estat i es retirarà l'estructura de fusta que no es conservi i se substituirà per una nova de fusta laminada amb suports metàl·lics.

Paral·lelament a les obres que s'estan fent, el consistori està treballant en trobar el finançament necessari per desenvolupar les fases següents de la rehabilitació de l'església, que encara no tenen un calendari d'execució definit. El proper pas serà actuar en les façanes, en l'interior i en els vitralls, i per a una tercera fase es deixaria la pintura i la il·luminació.

La singular església de la Bauma, que es va inaugurar el 1908, necessita una intervenció a fons i relativament urgent per evitar que es continuï deteriorant i per reparar alguns desperfectes que s'han produït dins i fora del temple amb el pas del temps. L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar, que fa dos anys en va aconseguir la cessió per a 25 anys negociada amb el bisbat de Vic, ha aprofitat que en té la titularitat compartida per engegar aquest seguit de millores a l'edifici.

Fa un quant temps, ja es van dur a terme les actuacions més urgents de retirada de peces amb perill de caure, i ara es faran intervencions de consolidació i reforma del temple, que passaran per assegurar el rosetó, arranjar alguns tancaments i gàrgoles de la coberta, assegurar la mateixa coberta, millorar les canalitzacions d'aigua, i fer una neteja i una pintada generals. Amb tot plegat, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar vol donar a aquest temple un ús cultural aprofitant el patrimoni modernista, i hi organitzaria des de concerts fins a exposicions o conferències.