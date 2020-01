La cavalcada de Navàs canvia d'imatge amb el seu 75è aniversari

Com cada any, Ses Majestats els Reis van arribar a Navàs a les 8 del vespre per la carretera de Berga, com si vinguessin de Manresa. Però aquest any amb una dada important: van celebrar el 75è aniversari de la seva arribada al poble. Ho van fer amb carrosses noves i el doble de repartidors que altres anys. Els nens i nenes de Navàs els van esperar amb els fanalets i els van seguir fins a la plaça de l'Església, que es va omplir de gom a gom.

La comissió que organitza la cavalcada va preparar moltes novetats, començant per les carrosses i alguns decorats a la plaça de l'Església. Enguany els organitzadors es van posar en contacte amb totes les persones que havien participat en la rua durant aquests 75 anys, a través de cartes, cartells i missatges de difusió per WhatsApp. En total, va ser una comparsa de més de 200 persones, la més alta dels últims anys, ja que normalment són unes 120 persones. Des de l'organització expliquen que es van trobar amb el problema del boom de la gent i van haver de recuperar els vestits vells per poder vestir a tothom, si no, no s'hauria pogut englobar totes les persones que finalment hi han participat.

Ses Majestats els Reis d'Orient, a més, van venir acompanyats de més música, perquè en les edicions anteriors només en portava la del rei Baltasar i es va creure que una part de la rua quedava poc lluïda. Això ha canviat amb unes carrosses completament noves a través de la col·laboració de l'Ajuntament de Navàs i dels escultors i escenògrafs Toni Mujal i Montse Morrelles, que les van dissenyar amb formes modernistes, perquè les que hi havia fins ara tenien 25 anys d'antiguitat. A més, aquest any les carrosses anaven amb llums led per tal de no gastar tant com en els últims anys i d'aquesta manera no consumir tant de gasolina. Un altre dels canvis més vistosos va ser l'escenari, atès que hi va haver una escenografia i decoració diferents que altres anys. Malgrat el canvi de decoració, el que no va canviar va ser l'adoració al nen Jesús un cop Melcior va fer el seu pregó, esmentant valors per als nens i destacant temes d'actualitat.

El que no va canviar va ser la distribució de la cavalcada, Ses Majestats els Reis d'Orient van arribar amb la seva banda de cornetes, gralles i tambors, els teiers a cada costat per il·luminar el camí, l'Aral amb la senyera i els seus respectius repartidors amb sis camions. Ells van ser els encar-regats d'anar casa per casa a repartir els regals als infants. Enguany els nens van tenir els seus regals molt abans perquè hi havia el doble de patges. Abans de tot, Ses Majestats els Reis a les sis de la tarda es van adreçar a la residència de Navàs, on allà algun infant va aprofitar per donar la carta als Reis.

Des de la mateixa organització també expliquen que l'objectiu és anar modernitzant la festa, amb uns canvis que ja venen de l'any passat, començant amb el canvi de data dels patges reials, enguany el 29 de desembre, i la més important, obrir l'opció que les dones puguin fer de rei. A dia d'avui la llista d'espera per poder fer de Rei o de Reina és d'uns 4 anys.



Baltasar de veritat

A Navàs enguany no hi ha hagut un Baltasar de veritat. Casa Nostra Casa Vostra, que ha nascut per reclamar l'acollida de persones refugiades a Catalunya, va presentar la campanya #BaltasarDeVeritat amb l'objectiu d'eliminar la tradició de pintar algú de color negre.