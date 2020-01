La cavalcada de Sant Joan sorprèn amb una nova carrossa per a l'àngel

La nova carrossa per a la figura de l'àngel va ser la protagonista durant el trajecte de la cavalcada de Sant Joan de Vilatorrada. L'estructura és de vidre i conté una cortina de llums que dibuixa un estel. L'objectiu dels organitzadors de la cita és sorprendre el poble any rere any imaginant noves formes de rebre els Reis d'Orient.

Aquests van arribar a les sis al Mas Vilatorrada i van seguir el recorregut habitual fins a la Verbena, on Melcior, Gaspar i Baltasar van entregar regals als infants del poble. En total, es van repartir 1.500 quilos de caramels. «Repartir dolços és el que més il·lusió em fa quan participo a la cavalcada», comentava Irina Hidalgo, una de les participants.

«Treballem tot l'any preparant la nit més màgica i el dia 5 de gener comptem amb l'ajuda de molts veïns del poble», destacava el president de l'associació per la cavalcada de Reis, Carles Núñez. Aquest any l'entitat ha rebut 7.000 euros per part de l'Ajuntament. «Gràcies a aquests recursos hem pogut incorporar una nova carrossa», assegurava.