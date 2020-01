La cavalcada de Santpedor ofereix la proximitat dels Reis Mags als infants

Una de les escenes on Gaspar mostra complicitat amb una nena

jordi biel

«Quan els Reis d'Orient arriben a Santpedor es mostren molt propers amb els infants», destacava el veí Jordi Camprubí, mentre es posava la filla a les espatlles. Al llarg del recorregut, els protagonistes de la nit van tenir diverses mostres de complicitat amb els infants i, amb alguns, van poder presentar-se.

Ses Majestats van iniciar el recorregut a la carretera de Callús i van endinsar-se pels carrers del nucli antic del poble. A la plaça de l'Església van fer una parada per representar l'escena de l'adoració i alhora per acostar-se a les famílies que els observaven. «Santpedor és un poble petit i per aquest motiu la cavalcada és més familiar», comentava una de les participants, Carla Domínguez

La tècnica de l'Ajuntament Lídia Colom apuntava que cada any són més els infants que volen acompanyar els Reis Mags durant el seu recorregut. «Però fan falta persones adultes que estiguin al capdavant de la comissió que cada cinc de gener organitza la festa», alertava d'altra banda.