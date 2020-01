Focs artificials i una rua més àgil en la visita de Ses Majestats a Cardona

Lluïda cavalcada dels Reis Mags a Cardona. Ahir, Ses Majestats van fer una rua més àgil que altres anys. Tradicionalment el rei Herodes sortia a rebre els Reis al balcó de l'ajuntament i enguany any aquesta escenificació s'ha fet en l'arribada dels Reis al poble, a 2/4 de 8 del vespre. Amb la qual cosa, després del recorregut els Reis Mags van fer directament el discurs i la visita els barbuts de l'Orient va ser més àgil. Aquesta era la principal novetat de la cavalcada cardonina.

Tot i que les carrosses eren les mateixes que la dels darrers anys, aquest any tenien una decoració renovada. Abans que arribessin ben bé a Cardona, van passar pel nucli urbà de la Coromina, on van ser rebuts amb focs artificials. Posteriorment, van anar al poble, on també hi va haver focs artificials en l'arribada. Segons l'Ajuntament, que ha organitzat la visita reial al poble, els assistents, que van omplir els carrers, van valorar positivament el fet d'haver organitzat una rua més àgil i amb menys esperes.