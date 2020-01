L'Ajuntament de Navarcles aprova la gestió directa del servei de neteja

L'Ajuntament de Navarcles ha aprovat la gestió directa del servei de neteja del municipi. Segons fonts municipals, la proposta aprovada per ple dona continuïtat a l'estudi que l'antic equip de govern va encarregar per saber quins serveis que el consistori tenia externalitzats es podien municipalitzar. D'aquests, es va veure que el de la neteja era factible, sobretot per raons econòmiques i per a la major facilitat de gestió en fer-ho directament.

Segons ha argumentat l'equip de govern d'Ara Navarcles-AM, CUP i Navarcles en Comú, amb una gestió directa del servei, l'Ajuntament no pagarà IVA, ni tampoc el benefici que fins ara quedava per a l'empresa. Per tant, assegura, les despeses seran menors i especifica que es calcula un estalvi de 20.000 euros l'any.

L'equip de govern de Navarcles també considera que amb un servei de gestió directa, en el qual els treballadors formaran part de la plantilla de l'Ajuntament, com per exemple ho són els de la Brigada, sempre es tindrà més capacitat de decisió sobre els punts que cal reforçar i millorar de la neteja del poble, ja que ara estaven lligats a un contracte «que no ho especificava tot».

Amb tot, des del consistori han destacat que l'aprovació de la proposta era un «punt de partida» sobre el qual «ara haurem d'acabar de decidir quin tipus de servei volem», pel que fa al nombre de treballadors i maquinària, seguint l'estudi que ja es va fer el mandat passat.