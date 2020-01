Sant Vicenç de Castellet rep la visita d'un rei negre d'origen senegalès

La de Sant Vicenç de Castellet és, des del 2017, una cavalcada centenària. Però, malgrat aquesta llarga trajectòria, ahir va viure una edició històrica, ja que per primera vegada el municipi va rebre la visita d'un rei Baltasar d'origen senegalès.

Aquesta novetat és fruit de l'acord de l'Associació Cavalcada de Reis amb l'Associació de Fraternitat, formada per persones senegaleses establertes a Sant Vicenç de Castellet.

La comitiva reial va fer la vistosa i tradicional entrada al poble pel pont sobre el Llobregat, emmarcada per un vistós castell de focs. Precedida per la compacta legió de romans, les sis carrosses que componen el seguici van fer un primer itinerari de salutació per la part antiga del poble, per marxar posteriorment cap al sector de la plaça d'Espanya i retornar després cap al centre fins arribar a la plaça Clavé.

Allà, Ses Majestats van ser rebudes per les autoritats locals, i al seu torn els Reis Mags van procedir a rebre, un per un, tots els nens i nens que els van voler saludar personalment. Al llarg de l'itinerari es van repartir més de 500 quilos de caramels.