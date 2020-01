Mor als 102 anys la primera abadessa de Sant Benet de Montserrat

La comunitat benedictina del monestir de Sant Benet de Montserrat ha acomiadat aquest dimarts la seva primera abadessa, M. Cecilia Boqué, que va morir dissabte passat als 102 anys, després de 77 de vida monàstica, segons ha informat el portal d'informació religiosa CatalunyaReligió.cat.

El 1952, Boqué es va convertir en la primera abadessa del monestir sorgit de la unió de les comunitats de Santa Clara de Barcelona i de Sant Benet de Mataró i va ocupar aquest càrrec durant quaranta anys, en els quals va liderar el trasllat i la construcció del nou recinte monàstic femení a la muntanya de Montserrat.

M. Cecilia Boqué, que va renunciar com a abadessa quan va complir els 77 anys, va néixer a les Borges del Camp (Baix Camp) el 14 de febrer del 1917 i va passar la seva infantesa i joventut a Reus. Era la primera filla de nou germans, quatre dels quals també van ser religiosos, entre elles una germana a la mateixa comunitat de Sant Benet.

Aficionada al teatre i membre activa de l'Acció Catòlica femenina, va ingressar a la comunitat benedictina el 1941, quan tenia 24 anys. Durant dos sexennis va ser també presidenta de la Federació Catalana de Monges Benedictines i va mantenir una estreta relació amb altres monestirs d'Espanya, Itàlia i França.

Segons CatalunyaReligió.cat, el seu llegat principal va ser unificar les dues comunitats que van formar el nou monestir de Sant Benet de Montserrat, on el 1995 la va rellevar com a abadessa Montserrat Viñas, que després va ser substituïda el 2005 per Maria del Mar Albajar.

El funeral de Boqué s'ha oficiat aquest matí i ha estat presidit per l'abat de Montserrat, Josep M. Soler.