El Pessebre Vivent del Bages tanca la temporada amb 4.000 visitants

Unes 4.000 persones han visitat enguany el Pessebre Vivent del Bages, a les Torres de Fals, que va acomiadar la temporada amb la darrera funció el dia de Reis. Una xifra que l'organització valora molt positivament i que converteix aquesta edició en la més nombrosa «dels últims 15 o 20 anys», i en una de les més visitades en els seus 41 anys d'història, segons ha explicat Francesc Parcerisas, de l'Associació Cultural i Recreativa de Fals.

Enguany, per la manera com s'esqueia el calendari, s'han fet vuit dies de funció amb un total d'onze sessions previstes inicialment, però que l'afluència de públic ha obligat a ampliar fins a quinze. La demanda es va disparar especialment el dia de Sant Esteve, i el cap de setmana següent, del 28 i 29 de desembre, en què es va passar de les dues sessions programades a tres. El dia de Cap d'Any també es va afegir una altra representació a la que hi havia inicialment prevista.

Més enllà dels aspectes innovadors que s'introdueixen cada any, l'organització atribueix part de l'èxit al bon temps que ha fet durant tot Nadal, en què no s'ha hagut de suspendre cap funció programada com en altres ocasions malgrat la pluja que va caure en l'estrena del 21 de desembre.



Es vol un recorregut més àgil

Malgrat l'èxit, l'organització apunta a la necessitat de millorar alguns aspectes organitzatius de cara a l'any que ve que ajudin a reduir el temps d'espera del públic, i a fer més àgil el recorregut «per poder-lo veure més bé», diu Parcerisas.

Entre altres coses, es voldria aprofitar l'adequació que s'està fent de l'església per mirar d'incloure per primera vegada algun quadre al seu interior, a banda d'altres possibles millores que encara s'han d'estudiar. Tot plegat, implicarà canvis tècnics en llum i so, i també canvis artístics.