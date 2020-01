Sant Vicenç inicia l'obra per millorar la connexió a peu amb el sector de Cal Soler

Just passades les festes, màquines i operaris han començat a treballar a Sant Vicenç en la remodelació del pas per sota del pont de Ferrocarrils que separa la plaça del Pi de la de la Generalitat. Es tracta d'una obra que pretén millorar la connexió rodada, però sobretot a peu, entre el centre del poble i el sector de Cal Soler, situat a l'entrada del municipi. Tot i que no és una intervenció de gran envergadura quant a execució tècnica, és rellevant per l'objectiu que persegueix, perquè implica una zona que els darrers anys ha guanyat molt flux de vehicles i, sobretot, de vianants, ja que en aquest sector de Cal Soler (on hi havia l'antiga fàbrica de mateix nom) hi ha ubicat el supermercat Bon Preu i una àmplia àrea d'aparcament, que queda a poc més d'un centenar de metres dels carrers més comercials.

La intervenció que es porta a terme afecta la part inferior del pont situat a la plaça del Pi, per damunt del qual passa la línia de Ferrocarrils de la Generalitat i que està format per tres arcades, la base de les quals és a nivell de la plaça. Històricament, els vehicles han circulat entre la plaça del Pi i el sector de Cal Soler passant pels vials de les arcades dels dos extrems, ja que la central estava semitapiada i era un focus de brutícia. Fa pocs mesos, Ferrocarrils va fer una obra de rehabilitació i sanejament del pont i va deixar lliure d'obstacles aquest pas central

Ara, amb les obres que es porten a terme, aquesta arcada del mig serà la que es destinarà al pas de vehicles en direcció a la plaça del Pi (de fet, per a la realització de les obres, ja s'ha habilitat amb aquesta funció) i es mantindrà la funció de la situada més al nord per al sentit contrari. El que permet aquesta intervenció és gua-nyar un dels tres vials (en aquest cas el que fins ara absorbia els vehicles que anaven de la plaça Generalitat cap a la del Pi) exclusivament com a pas de vianants. Fins ara, el flux (molt elevat) de persones que anaven a peu entre el centre del poble i el sector de Cal Soler i el Bon Preu havia de passar per una vorera molt estreta per sota d'aquest pas, compaginat amb la circulació de vehicles. D'aquesta manera, s'aconseguirà la continuïtat amb la vorera que passa per davant del supermercat i que porta a l'aparcament de Cal Soler, amb el propòsit de crear un itinerari comercial entre aquest sector i el centre del poble.