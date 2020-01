Valentí Fuster i Ramon López de Mántaras, entre els 25 científics més influents de l'Estat

El santvicentí Ramon López de Mántaras i el cardiòleg amb vincles bagencs Valentí Fuster figuren en la llista de les 25 persones més influents a Espanya en els camps de la ciència i la tecnologia que ha elaborat Merca2. La llista forma part d'una de més àmplia que comprèn els 500 personatges més influents a l'Estat, la qual divideix en quinze categories.

Valentí Fuster figura en la posició número 10. Nascut a Barcelona el 1943, el 1996 li va ser concedit el premi Príncep d'Astúries d'Investigació Científica i Tècnica per les seves aportacions a la biomedicina especialment en l'àrea cardiovascular que han cristal·litzat en l'aclariment de la patologia isquèmica aguda. El 2001 va rebre la Creu de Sant Jordi i el 2012, el Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica. És director general del Centre Nacional de Recerques Cardiovasculars, a Madrid.

Per la seva banda, Ramon López de Mántaras ocupa la posició 23 de la llista. Nascut a Sant Vicenç de Castellet el 1952, és informàtic, físic i enginyer tècnic en electrònica per la Universitat de Mondragón, a més de doctor en Física per la Universitat Paul Sabatier de Tolosa (França), Màster of Science en Informàtica per la Universitat de Califòrnia Berkeley i doctor en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya.

La llista l'encapçalen la química Ángeles María Heras Caballero –catedràtica universitària, empresària, investigadora i política espanyola, és encara Secretària d'Estat d'Universitats, Recerca, Desenvolupament i Innovació– i la biòloga Cristina Garmendia Mendizábal –que va ser nomenada l'abril del 2008 ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya, càrrec que va exercir durant tota la 9a legislatura, en el Govern de José Luis Rodríguez Zapatero. Actualment és la presidenta de la Fundació Cotec per a la Innovació.

L'estudi per decidir els noms que integren la llista es va realitzar entre el novembre del 2018 i el desembre del 2019.