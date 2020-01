Artés iniciarà aquest gener les reformes a l'annex del museu com a espai polivalent

Artés tindrà un nou espai polivalent al costat de la Casa Museu, en ple nucli antic. Es tracta de l'edifici annex, ara en desús, que l'Ajuntament va adquirir fa uns anys i que ara reformarà amb una intervenció que conservarà la façana però que transformarà l'interior perquè es pugui utilitzar com a equipament públic, si bé encara no té els usos definits. Les obres començaran el 20 de gener i s'allargaran nou mesos.

Els treballs, que en aquesta primera actuació fins a la tardor inclou les dues primeres fases del projecte, consistiran a buidar i refer tot l'edifici per dins. Conservarà les cinc plantes actuals, però s'igualaran amb les de la Casa Museu, tenint en compte que els dos edificis es troben a diferent nivell perquè el terreny no és pla. També s'aprofitarà per reforçar l'estructura i els fonaments. Posteriorment, s'haurà d'adequar la instal·lació elèctrica, la climatització i, finalment, s'haurà de moblar, en una darrera intervenció que s'executarà tan bon punt el futur equipament tingui clarament definits els usos i se sàpiga a què es destinarà cada planta.

Aquesta primera actuació té un cost de 385.982 euros, dels quals la Diputació n'aportarà 200.000 i la resta aniran a càrrec de l'Ajuntament. No es preveu una gran afectació a l'edifici del museu més enllà del fet que s'obrirà una doble connexió entre els dos immobles. D'una banda, es comunicaran a través de les plantes soterrades, i de l'altra, els dos edificis compartiran un ascensor que es construirà al mig i que donarà accés a cada costat. L'ascensor s'inclou en un programa d'actuacions subvencionades amb fons europeus Feder i coordinat pel Consell Comarcal del Bages, que el preveu licitar aquest mateix mes de gener. Aquest ascensor permetrà eliminar les actuals barreres arquitectòniques que hi ha per accedir a la Casa Museu.



Els usos es decidiran entre tots

Tot plegat deixarà l'edifici annex a la Casa Museu «net, arreglat», i gairebé a punt per poder-lo utilitzar com a equipament públic, apunta l'alcalde d'Artés, Enric Forcada. Abans, però, caldrà definir-ne els usos, que encara no s'han concretat «perquè primer volem veure com queda i actuar també en funció de les necessitats del museu», apunta Forcada.

L'Ajuntament té la intenció de convidar el poble a decidir què es pot encabir en aquest edifici. Es plantejarà algun tipus de procés participatiu encara per definir, per intentar que no siguin propostes «imposades per decret». De moment, s'han apuntat algunes alternatives que es podrien estudiar, però l'alcalde deixa clar que es tracta només «d'idees» i que no hi ha res decidit.

En aquest sentit, ja fa un temps que es parla de la possibilitat d'ampliar el museu, si es considera que n'hi ha la necessitat. Tanmateix el nou edifici és prou gran per encabir diverses opcions, entre les quals també s'ha apuntat l'obertura d'un alberg, pensat sobretot per als viatgers que estan de pas pel tram bagenc del Camí de Sant Jaume; la necessitat d'una sala de conferències; o fins i tot d'un nou espai públic amb bar.

Més enllà de les obres, l'Ajuntament no s'ha marcat cap calendari per decidir els usos que haurà de tenir el futur equipament, però confia que puguin estar definits dins de l'actual mandat, sense descartar la possibilitat que part de l'edifici ja pugui donar algun tipus de servei.

La Casa Museu d'Artés és un museu dedicat a la divulgació de la història del municipi, amb material divers, des d'eines de pagès, fins a estris del camp o de la llar, entre d'altres.